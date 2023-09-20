В России могут ограничить отток капитала через дружественные страны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны

В России могут ограничить отток капитала через дружественные страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В министерстве финансов рассказали о возможных мерах валютного контроля.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в РФ могут ввести некоторые меры валютного контроля, позволяющие сдерживать отток капитала. Об этом он рассказал во время выступления в Госдуме, пишет агентство РИА Новости.

Чиновник отметил, что власти сейчас размышляют над целым списком возможных мер, однако пока их озвучивать рано. Вопрос рассматривается и точного понимая, какие именно мероприятия будут приняты пока нет.

Известно лишь то, что затонут они отток капитала в дружественные страны, уточнил Моисеев. По его словам, решение, которое будет разработано, позволит сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Валютный контроль предусматривается проверку валютных операций на предмет соответствия законодательству РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российскому правительству удается сбалансировать топливный рынок.

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