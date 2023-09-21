Водитель иномарки убил таксиста и вылетел на тротуар на севере Москвы

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Шансов выжить в жестком ДТП у мужчины практически не было. Что грозит виновнику трагедии?

Фото, видео: 5-tv.ru

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На севере столицы произошло смертельное ДТП. На этих кадрах видно, как BMW на огромной скорости, как кеглю, сбивает машину такси, стоящую на светофоре. Затем легковушки разлетаются в разные стороны, виновника выносит на тротуар. Пешеходы едва успевают отскочить.

Сила удара была такая, что заднюю часть такси смяло до передних сидений. Водитель не выжил. А вот 51-летний виновник ДТП, по предварителым данным, был пьян. Дело под свой контроль взяла прокуратура.

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