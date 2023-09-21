Водитель иномарки убил таксиста и вылетел на тротуар на севере Москвы

На севере столицы произошло смертельное ДТП. На этих кадрах видно, как BMW на огромной скорости, как кеглю, сбивает машину такси, стоящую на светофоре. Затем легковушки разлетаются в разные стороны, виновника выносит на тротуар. Пешеходы едва успевают отскочить.

Сила удара была такая, что заднюю часть такси смяло до передних сидений. Водитель не выжил. А вот 51-летний виновник ДТП, по предварителым данным, был пьян. Дело под свой контроль взяла прокуратура.