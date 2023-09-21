Польша отказалась от поставок оружия Украине: «Такой принцип»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 12 0

Премьер Республики Матеуш Моравецкий прояснил ситуацию. Зеленский снова в обиде?

Польша отказалась от поставок оружия Украине: «Такой принцип»

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Польша больше не будет поставлять оружие Украине — стране тоже нужны запасы на «крайний случай». Такое заявление сделал премьер-министр государства Матеуш Моравецкий, отказав в поддерже киевскому режиму.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы», — подчеркнул Моравецкий в эфире Polsat.

Власти Польши неоднократно отмечали, что являются одними из крупнейших спонсоров Украины. Однако в последнее время отношения между странами накалились. Некоторые эксперты-политологи связывают это, в частности, с введением Варшавой эмбарго на постави зерна из Незалежной. Что будет дальше? Для киевского режима пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в Белом доме отказали в поставках дальнобойных ракет.

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