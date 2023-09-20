И снова отказ: Зеленский не получит от Вашингтона новых дальнобойных ракет

США не дадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем
Фото: Zuma / ТАСС
Отношения Украины и Запада пошатнулись. Что теперь будет делать лидер преступного киевского режима?
Президент Украины Владимир Зеленский не получит американские оперативно-тактические ракеты ATACMS в новом пакете военной помощи. Об этом в своем Х (старое название «Twitter») сообщает корреспондент канала Fox News Лукас Топлинсон, со ссылкой на западных чиновников.
Как сообщает Лукас, в «обозримом будущем» Украине не стоит ждать баллистических ракет дальностью 190 миль.
Напомним, что отношение к Владимиру Зеленскому и Украине на Западе в последнее время сильно изменилось. Американские СМИ стали говорить о том, что Зеленский требует слишком много денег и вооружения от Европы и США, а в одной из крупнейших американских газет «The New York Times» недавно вышло расследование, о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по собственным территориям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предрекли жесткий финал для Зеленского.
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