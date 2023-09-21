В Москве женщина с трехлетним сыном едва не погибли в упавшем лифте

Молодая женщина и ее трехлетний сын чудом остались живы после обрушения лифта. Происшествие случилось в жилищном комплексе на Красноказарменной улице в столичном Лефортово. Кабина лифта с пассажирами сорвалась вниз с высоты 16 этажа, об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Жительница дома рассказала журналистам, что около 19:00 поднималась вместе с сыном с подземной парковки на 21-й этаж. На уровне 16-го их начало трясти, потом подъемник сорвался. До срабатывания страховочных механизмов лифт успел пролететь в свободном падении полтора этажа, а после уже на тросах он опустился до первого. Мама и сын не пострадали.

«Нас дважды тряхануло, потом мы медленно ехали вниз», — вспоминала женщина.

Рассказывая об инциденте, жительница дома подчеркнула, что ее соседи неоднократно обращались с жалобами на управляющую компанию. Сама она написала заявление в полицию по факту аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лифт четырьмя взрослыми и двумя детьми внутри рухнул с высоты восьмого этажа в Краснодаре. На этот раз без пострадавших не обошлось. Жильцы этого дома несколько месяцев не могли добиться ремонта неисправной конструкции.