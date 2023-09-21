Мнение немецкой стороны сегодня никого не волнует?

Немецкий канцлер Олаф Шольц потерпел фиаско на Генассмаблее ООН. Пока политик говорил о мировых проблемах, зал практически опустел — мечтавших лично послушать «трели» Шольца оказалось совсем не много, пишет издание Bild.

В ироничной ситуации разумное зерно нашел знаменитый российский сенатор Алексей Пушков, напомнив, кто такой Олаф Шольц на самом деле.

«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку „Берлин“ уже миновал», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Известно, что кроме ведения монологов, Шольц успел переговорить с главой преступного киевского режима Владимиром Зеленским. И даже пожал ему руку.

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