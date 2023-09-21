Важный вопрос: Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Глава российского МИД затронул одну из важнейших проблем современности. Как будет действовать Запад?

В Нью-Йорке завершился второй день сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров провел сегодня целый ряд важных встреч.

В частности, состоялись переговоры с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Лавров подчеркнул, что Москва продолжит взаимодействие с МАГАТЭ в вопросе безопасности Запорожской АЭС. В частности, для того, чтобы купировать угрозы, которые создает для станции киевский режим. На встрече также был отмечен губительный эффект применения Украиной боеприпасов с обедненным ураном, которые ВСУ поставляют страны «коллективного Запада». Гроссии допустил, что в скором времени посетит Россию.

Кроме того, на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров провел рабочие встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу Аль-Гейтом и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Глава нашего МИДа также принял участие в заседании руководителей внешнеполитических ведомств государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. И в министерской встрече стран БРИКС. Чем еще запомнится второй день генассамблеи ООН - расскажем чуть позже.