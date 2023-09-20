Концерт рэпера Снуп Догга в Ереване находится под угрозой срыва

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Другие музыканты отказываются от участия в концерте.

Концерт рэпера Снуп Догга в Ереване находится под угрозой срыва

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo/Joe Miller

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Тема:
Нагорный Карабах

Концерт американского рэпера Снуп Догга в Ереване находится под угрозой срыва. На фоне событий в Нагорном Карабахе, появилась информация, что организаторы мероприятия, на которое было потрачено около шести миллионов долларов из бюджета страны, пытаются отменить выступление музыканта.

Напомним, что вчера в Ереване прошли массовые митинги из-за решений правительства по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Несмотря на политическую обстановку, билеты на концерт до сих пор активно распродаются — цены достигают 55 тысяч драм (15 тысяч рублей), сообщает Telegram-канал Mash.

Сами же участники предстоящего концерта настроены не так спокойно. Рэпер из Нагорного Карабаха Лека, который должен был выступить на мероприятии, отказался выступать, пишет Telegram-канал Sputnik Армения.

«Я принял решение отменить концертное выступление Снуп Догга. <...> Моя семья, родственники, друзья сейчас находятся в крайне сложной ситуации. Большего сказать не могу», — написал Лека в соцсетях.

Сам же Снупп Догг предупредил, что в случае отмены концерта, он потребует с организаторов большой штраф.  Сейчас ведутся переговоры властей с представителями артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел вечер памяти к 100-летию Эдуарда Асадова.

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