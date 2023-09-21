«Ничего не будет, пока не заплатите»: в Уссурийске разгорелся скандал с аварийным жильем

Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Жители Уссурийска вступили в противостояние с чиновниками из-за жилья, которое выдается взамен аварийного. Казалось бы, благое дело обернулось скандалом — сотрудники местной администрации решили взимать деньги за то, что положено безвозмездно. В деталях истории разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Потолок может рухнуть в любую минуту, стены крошатся и рассыпаются от любого прикосновения. Но жить приходится здесь — заложниками старого барака оказались с десяток уссурийских семей.

Все эти десять лет Анна ходила в мэрию, как на работу: просила, умоляла, требовала, судилась. Переписывалась со всеми, даже с женой местного главы через социальные сети. Алена Корж давно считается в этом приморском городе больше, чем просто супругой мэра, она — его советница. Сначала обещала помочь, потом пропала. Только после жалобы в Кремль чиновники отреагировали: пообещали прекрасную квартиру.

«Ключи отдали через два дня. И то они мне не звонили, я сама звонила много раз. Потом ключи кое-как отдали», — рассказала Анна Кольмец.

Дали ключи, но не документы на квартиру. Эта трешка большей площади, чем квартира в аварийном бараке. И власти попросили, даже потребовали доплатить за лишние квадратные метры.

«Сказали, ничего не будет, пока не заплатите. Как заплатите, так все и оформим», — отметила пострадавшая.

Оказалось, что для Уссурийска такие доплаты за переселения из аварийных домов норма. Кто не хочет или не может, автоматически ждет квартиру годами.

«У меня дома рухнул потолок, это было очень страшно. С тех пор я просто стала бояться там находиться. Я искала себе такую работу, где нужно было дома мало быть», — сказала местная жительница.

Чиновники просто пользуются юридической безграмотностью: часто в таких старых домах живут пожилые и одинокие люди, которые о своих правах могут и не знать. Под доплату и последние деньги отдают.

«Сначала я внесла 210 тысяч и оставшиеся десять тысяч позже внесла. Только после оплаты нам отдали ключи и переоформили квартиру нам в собственность. Но до этого она находилась по приставам в аресте», — рассказала Виктория Шевченко.

И даже документ администрации озаглавлен как «соглашение». Юридически люди как бы сами предлагают администрации деньги за большую площадь. Только вот почти никто не разъясняет, что платить совсем не обязательно.

«В случае если площадь будет чуть-чуть больше либо она будет дороже, все это должно быть возмещено за счет муниципального образования, которое занимается расселением данных граждан», — уточнил юрист Владимир Комсолев.

И даже документ администрации озаглавлен — «соглашение». Юридически, люди как бы сами предлагают администрации деньги за большую площадь. Только вот, почти никто не разъясняет что платить совсем не обязательно.

«В случае если площадь будет чуть чуть больше, либо она будет дороже, все это должно быть возмещено за счет муниципального образования, которое занимается расселением данных граждан», — заметил юрист Владимир Комсолев.

Вместе с Анной журналисты отправляются в мэрию, чтобы выяснить, почему за то, что положено по закону, в Уссурийске требуют платить. И случилось чудо — квартиру на этот раз пообещали передать просто так. Сейчас этим делом занялась прокуратура. У мэрии уже запросили все документы, на основании которых у людей брали деньги.

«Прокуратура незамедлительно организовала проверку. Надзорное ведомство даст принципиальную оценку исполнению требований жилищного законодательства при переселении граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и примет исчерпывающий комплекс мер реагирования», — сообщила старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Дарья Каштанова.

Этим летом от наводнения в Уссурийске пострадали сотни домов, часть из них признаны аварийными. Людей обязаны расселить, но пока неясно, на каких условиях и будут ли требовать доплату с тех, кто лишился всего.