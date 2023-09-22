Криминал или случайность: как родные российских звезд оказались за решеткой
Брат Екатерины Волковой был арестован в США за убийство двух россиян
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
И как знаменитости относятся к членам своих семей, которые нарушили закон?
Знаменитости России не всегда охотно делятся подробностями, касающимися их родных и близких. Кто-то скромничает или старается оградить от навязчивости членов семьи, а кому-то неприятно рассказывать о некоторых страницах биографии родственников. 5-tv.ru составил список отечественных звезд, родные которых оказались за решеткой.
Отец солистки группы A’Studio Кети Топурии — настоящий криминальный авторитет, осужденный, в том числе за убийство и незаконное хранение наркотиков. Последний свой срок Андро Санодзе получил в 2010 году, отправившись в исправительную колонию в Марий Эл. Там он и скончался от сердечного приступа. Стоит отметить, что певица очень любила своего отца и тяжело переживала потерю.
Кети Топурия.
Младший брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой был арестован в США по подозрению в убийстве двух россиян. Тела мужчин были найдены в мусорном баке в Бостоне, и Леонид, по версии местной полиции, является последним, кто их видел живыми. Сама актриса не верит в виновность брата и заявляет, что не собирается отрекаться от него, что бы не случилось.
Екатерина Волкова.
Отец комика Евгения Чебаткова отсидел в колонии 17 лет за участие в ОПГ. Кстати, артист не стесняется говорить об этом, отмечая, что после освобождения мужчина начал совсем другую жизнь, уделяя все внимание семье и уже выросшим детям. Мать Евгения все эти годы ждала супруга из тюрьмы, при этом даже не считая, что делает что-то особенное.
Евгений Чебатков.
Покойный Борис Моисеев никогда не скрывал, что его мать тоже побывала за решеткой, но отличается и повод, по которой осудили женщину.
«***** (плевать. — Прим. ред.) я хотела на вашу Коммунистическую партию», — цитировал слова матери Моисеев, за которые женщина оказалась в тюрьме.
Борис Моисеев.
Отец актрисы Настасьи Самбурской попал в тюрьму, когда ей было всего пять лет. Актриса не распространяется о причинах заключения папы под стражу, но признается, что детство у нее было крайне непростое. Сейчас, несмотря на отношения в семье, она помогает отцу, страдающему не только от проблем со здоровьем, но и от алкогольной зависимости.
Настасья Самбурская.
В ряду близких родственников знаменитостей особенно выделяется родной брат Артура Смолянинова**, который был осужден за жестокое убийство. В криминальных кругах он известен как Ян Лютик. Будучи главарем банды скинхедов, Емельян, так по-настоящему зовут мужчину, организовывал нападения на людей, при этом преступники орудовали ножами. Так, одна из жертв банды получила 11 ножевых ранений. За свои злодеяния Лютик приговорен к 19 годам колонии строгого режима. И, хоть актер раньше утверждал, что не разделяет радикальные националистические взгляды брата, с началом СВО его речи кардинальным образом изменились. Теперь он всячески поддерживает возможных «побратимов» родственника, то есть украинских националистов, а в одном интервью он даже признался, что не расстроится, если от России останется только «радиоактивный пепел».
Артур Смольянинов.
Сводный брат по отцу Аниты Цой Алексей Ким отсидел три года за хранение наркотиков. Певица не поддерживала с ним дружеские отношения и ни разу не навестила его в тюрьме. Впрочем, как позже признавался мужчина, он не держит обиду на знаменитую родственницу и в члены семьи ей не набивается.
Анита Цой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Анита Цой отказалась вызволять брата из тюрьмы.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
** — признан иностранным агентом на территории РФ.
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