Криминал или случайность: как родные российских звезд оказались за решеткой

И как знаменитости относятся к членам своих семей, которые нарушили закон?

Знаменитости России не всегда охотно делятся подробностями, касающимися их родных и близких. Кто-то скромничает или старается оградить от навязчивости членов семьи, а кому-то неприятно рассказывать о некоторых страницах биографии родственников. 5-tv.ru составил список отечественных звезд, родные которых оказались за решеткой.

Отец солистки группы A’Studio Кети Топурии — настоящий криминальный авторитет, осужденный, в том числе за убийство и незаконное хранение наркотиков. Последний свой срок Андро Санодзе получил в 2010 году, отправившись в исправительную колонию в Марий Эл. Там он и скончался от сердечного приступа. Стоит отметить, что певица очень любила своего отца и тяжело переживала потерю.

Кети Топурия. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Младший брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой был арестован в США по подозрению в убийстве двух россиян. Тела мужчин были найдены в мусорном баке в Бостоне, и Леонид, по версии местной полиции, является последним, кто их видел живыми. Сама актриса не верит в виновность брата и заявляет, что не собирается отрекаться от него, что бы не случилось.

Екатерина Волкова. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Отец комика Евгения Чебаткова отсидел в колонии 17 лет за участие в ОПГ. Кстати, артист не стесняется говорить об этом, отмечая, что после освобождения мужчина начал совсем другую жизнь, уделяя все внимание семье и уже выросшим детям. Мать Евгения все эти годы ждала супруга из тюрьмы, при этом даже не считая, что делает что-то особенное.

Евгений Чебатков. Фото: Instagram* / chebatkov_yevgeniy

Покойный Борис Моисеев никогда не скрывал, что его мать тоже побывала за решеткой, но отличается и повод, по которой осудили женщину.

«***** (плевать. — Прим. ред.) я хотела на вашу Коммунистическую партию», — цитировал слова матери Моисеев, за которые женщина оказалась в тюрьме.

Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Отец актрисы Настасьи Самбурской попал в тюрьму, когда ей было всего пять лет. Актриса не распространяется о причинах заключения папы под стражу, но признается, что детство у нее было крайне непростое. Сейчас, несмотря на отношения в семье, она помогает отцу, страдающему не только от проблем со здоровьем, но и от алкогольной зависимости.

Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

В ряду близких родственников знаменитостей особенно выделяется родной брат Артура Смолянинова**, который был осужден за жестокое убийство. В криминальных кругах он известен как Ян Лютик. Будучи главарем банды скинхедов, Емельян, так по-настоящему зовут мужчину, организовывал нападения на людей, при этом преступники орудовали ножами. Так, одна из жертв банды получила 11 ножевых ранений. За свои злодеяния Лютик приговорен к 19 годам колонии строгого режима. И, хоть актер раньше утверждал, что не разделяет радикальные националистические взгляды брата, с началом СВО его речи кардинальным образом изменились. Теперь он всячески поддерживает возможных «побратимов» родственника, то есть украинских националистов, а в одном интервью он даже признался, что не расстроится, если от России останется только «радиоактивный пепел».

Артур Смольянинов. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Сводный брат по отцу Аниты Цой Алексей Ким отсидел три года за хранение наркотиков. Певица не поддерживала с ним дружеские отношения и ни разу не навестила его в тюрьме. Впрочем, как позже признавался мужчина, он не держит обиду на знаменитую родственницу и в члены семьи ей не набивается.

Анита Цой. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Анита Цой отказалась вызволять брата из тюрьмы.

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