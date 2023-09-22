Из князи в грязи: что делают некоторые звезды РФ, потерявшие популярность

Порой знаменитости начинают вести не очень правильный образ жизни.

К сожалению, популярность — весьма коварное явление. Сегодня она проводит на пьедестал, но уже завтра может прийти забвение. Издание aif.ru составило список звезд, которые уже не могут похвастаться тем прекрасным образом, когда-то так полюбившимся поклонникам.

Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова, которая стала популярна благодаря роли Елены Полено в сериале «Счастливы вместе», вероятно, страдает от некоторых пагубных привычек. Это стало очевидно после того как она пришла на похороны актера Вячеслава Гришечкина в состоянии алкогольного опьянения и в таком виде, в котором сложно было узнать бойкую яркую Леночку. Возможно, причиной ее изменившегося образа жизни стало профессиональное фиаско: после громкой роли в кино артистку приглашают крайне редко.

Юлия Захарова. Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006 г.

Ксения Качалина

Советская и российская Ксения Качалина, как пишет издание, серьезно страдает от алкогольной зависимости. Бывшая любовь Михаила Ефремова даже продала вещи, чтобы выжить, и в свои 53 года нигде не работает.

Ксения Качалина. Фото: Кадр из сериала «Марш Турецкого», 2000 г.

Ирины Цывина

Последняя возлюбленная Евгения Евстигнеева Ирина Цывина в последние годы своей жизни также была замечена за злоупотреблением спиртным. Когда-то красивая женщина уже мало напоминала саму себя из-за опухшего лица и общей неухоженности. Помимо алкоголя, у артистки были проблемы с сердцем.

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Анастасия Волочкова

Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова, которой когда-то завидовали миллионы женщин, сегодня скорее является героиней многочисленных скандалов и судов. Артистка, как пишет издание, окружила себя прислугой из Средней Азии и живет дома в гордом одиночестве, а единственная дочь Арина проживает отдельно.

Что касается пристрастия артистки к алкоголю, это не является секретом для ее поклонников. Она часто публикует фотографии в социальных сетях, где в кадре мелькает бутылка или бокал спиртного. Да и сама звезда неоднократно заявляла, что может себе позволить выпить столько, сколько ей захочется. А хейтерам она отвечает, что пить или не пить — ее личное дело. Правда, не так давно Волочкова все же призналась публично, что решила отказаться от алкоголя… и снова выложила фото с бокалом спиртного в руке.

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова вышла на связь после слухов о возвращении к спиртному.