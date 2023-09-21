«Несколько возможных версий»: почему погибла семья известного врача в Свердловской области

В городе Березовский умерла семья. Из-за чего погибли отец и его ребенок.

В Свердловской области в городе Березовский произошло страшное происшествие. Умер известный психиатр Николай Макроцкий в возрасте 81 года. Вместе с ним из жизни ушел его 43-летний сын-инвалид. Об этом сообщили изданию URA.RU в ГУ МВД.

«Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии „112“ в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили», — сказали в ведомстве.

Позже URA.RU удалось выяснить, что вероятной причиной смерти стал суицид. Об этом заявил источник издания в правоохранительных органах.

«Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — сообщил инсайдер.

В предсмертной записке было сказано про кремацию и захоронения тел умерших. Также в ней была строка с пожеланиями счастья.

Врач-психиатр Николай Макроцкий работал в Березовской центральной городской больнице. Пациенты считали его грамотным и толковым специалистом. К нему на прием даже приезжали из Санкт-Петербурга.

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