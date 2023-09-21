«Несколько возможных версий»: почему погибла семья известного врача в Свердловской области
Тела известного свердловского психиатра и его сына-инвалида найдены в квартире
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В городе Березовский умерла семья. Из-за чего погибли отец и его ребенок.
В Свердловской области в городе Березовский произошло страшное происшествие. Умер известный психиатр Николай Макроцкий в возрасте 81 года. Вместе с ним из жизни ушел его 43-летний сын-инвалид. Об этом сообщили изданию URA.RU в ГУ МВД.
«Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии „112“ в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили», — сказали в ведомстве.
Позже URA.RU удалось выяснить, что вероятной причиной смерти стал суицид. Об этом заявил источник издания в правоохранительных органах.
«Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — сообщил инсайдер.
В предсмертной записке было сказано про кремацию и захоронения тел умерших. Также в ней была строка с пожеланиями счастья.
Врач-психиатр Николай Макроцкий работал в Березовской центральной городской больнице. Пациенты считали его грамотным и толковым специалистом. К нему на прием даже приезжали из Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты.
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