Вода за секунды разрушила все, люди просто не успели спастись: МЧС РФ продолжает работу в Ливии

Свой тихий подвиг, как называют это в МЧС, спасатели прямо сейчас совершают в Ливии. Они работают на самом сложном участке — в тех кварталах города Дерна, на которые стихия обрушилась в первые секунды, с максимальной мощью. Удалось обследовать уже 240 объектов, огромную территорию — почти в 500 тысяч квадратных метров. День и ночь под обломками ищут людей. Внизу — кинологи, на верхних этажах — альпинисты. За поисково-спасательной операцией на месте следит корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Это так называемое русло, по которому стремительный поток несся в первые минуты прорыва дамбы, разрушая постройки и унося дома. Вот можно увидеть перекрытия мечети повисли на арматуре. Там вдалеке снесло два моста. От реки, которая когда-то текла в этой долине ничего не осталось. Работает строительная техника. И организовано движение с одного берега на другой.

Абдеразиз гордился своей аптекой. К нему за лекарствами приходили все жители района.

«Вода поднялась за секунды, разбила витрину и перевернула все вверх дном. Лекарства пропали. Больным людям нечем лечиться», — сетует Абдеразиз Берхарим.

Фармацевт показывает отметку на лестнице, ведущей на второй этаж. На этом уровне вода остановилась. В его доме до сих пор нет света. Сам он живет на кухне.

«Свою мать я отправил в Бенгази, а сам смотрю за домом. Защищаю от мародеров то, что уцелело», — рассказал пострадавший.

Имущество на первых этажах зданий уничтожено стихией. В комнатах под ногами полуметровый слой песка.

Одну из улиц уже расчистил бульдозер. Теперь спасатели заходят в каждый подъезд, осматривают этажи. Ищут тела погибших. Вот здесь можно увидеть, что когда-то тут располагался автосервис гаражного типа, вот номер телефона. А вон там и сам автомобиль, который уже не удастся отремонтировать.

Абдурахман спит на матрасе возле своего дома. По его словам, наводнение вместе с обломками принесло туда тело погибшего.

«Не хочу туда идти, пока все не проверят», — говорит житель Дерна.

Находить останки среди завалов спасателям помогают поисковые собаки. У голландской овчарки Геры — вторая загранкомандировка. В Сирии она спасала человеческие жизни после землетрясения.

В ходе осмотра помещений спасатели обнаружили тело. Оно лежало под обломками около девяти дней. Сейчас его пытаются извлечь оттуда. Видно, что взяли мешок, то есть тело достали и сейчас его увезут.

Адреса, которые нужно проверить в первую очередь, показывают местные жители.

«Население настроено хорошо, понимают, что мы приехали помогать им: спасибо, Русия, Русия. Показывают, что гуд, молодцы, все хорошо», — делится спасатель первого класса отряда «Центроспас» Александр Бочаров.

В очереди к пункту выдачи гуманитарной помощи стоят сотни людей. У них не осталось дома, многие потеряли родственников. Населению Дерны не хватает питьевой воды и медикаментов.