Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту страны

Произошло все прямо на сцене, где выступал американский лидер.
Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE
Неловкая ситуация с участием президента США Джо Байдена снова попала в объективы камер. Американский лидер, поднимаясь на сцену ООН, споткнулся о флаг Бразилии, однако на этом дело не закончилось.
Байден встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой в рамках Генассамблеи ООН. Вместе с ним, а также главой Международной организации труда Гилбертом Хунгбо они вступали перед аудиторией.
После того, как все три спикера выступили с речами, Байден пожал руку Хунгбо, но почему-то не уделил внимание своему бразильскому коллеге, просто отвернувшись от него. Байден и Лула да Силве покинули сцену с разных сторон.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден, ранее утвердивший многомиллиардную военную помощь Киеву, в рамках своего выступления на 78-й Генассамблее ООН заявил, что на пути к миру на Украине стоит только Россия.
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