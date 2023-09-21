Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту страны

Неловкая ситуация с участием президента США Джо Байдена снова попала в объективы камер. Американский лидер, поднимаясь на сцену ООН, споткнулся о флаг Бразилии, однако на этом дело не закончилось.

Байден встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой в рамках Генассамблеи ООН. Вместе с ним, а также главой Международной организации труда Гилбертом Хунгбо они вступали перед аудиторией.

После того, как все три спикера выступили с речами, Байден пожал руку Хунгбо, но почему-то не уделил внимание своему бразильскому коллеге, просто отвернувшись от него. Байден и Лула да Силве покинули сцену с разных сторон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден, ранее утвердивший многомиллиардную военную помощь Киеву, в рамках своего выступления на 78-й Генассамблее ООН заявил, что на пути к миру на Украине стоит только Россия.