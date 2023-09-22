«Придумки маркетологов»: помогают ли на самом деле витамины пожилым людям?
Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, помогают ли витамины пожилым людям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Kneschke; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru
Могут ли препараты нести угрозу здоровью бабушек и дедушек?
К большому сожалению, вместе со старостью приходят и проблемы со здоровьем. Некоторые пожилые люди пытаются компенсировать свои недуги витаминами. Но помогают ли такие препараты бабушкам и дедушкам? Об этом эксклюзивно для сайта 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
«Это ошибочное мнение, что есть какие-то витаминные препараты, которые могут что-то там кому-то что-то улучшить. Это ошибочное мнение. Это больше придумки маркетологов», — объяснил врач.
Он подчеркнул, что альтернативой препаратам будет сбалансированное питание. А именно — фрукты, овощи и, в особенности, ягоды. Если потреблять эти продукты в пищу сейчас, то это поможет подготовиться к зиме.
Безусловно, в холодный и бессолнечный период пожилые люди могут столкнуться с некоторыми трудностями. Но нынешний стол богат настолько, что его полезных веществ хватит на всю зиму. А вот весной могут появиться проблемы. Потому что весь накопленный запас исчерпает себя. Именно тогда можно задуматься о каких-то препаратах, но сейчас неправильно заменять природные ресурсы химикатами.
«И опять же. Какие витамины? Переизбыток витаминов поражает почки, печень. Поэтому уж лучше пока принимать растительного, природного происхождения», — сказал терапевт.
Доктор отметил, что потреблять препараты можно в случае болезни или если у человека ярко выражена психоэмоциональная и физическая нагрузка. А пожилым людям стоит сдать анализы и проверить витамин D3, чтобы скорректировать его.
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