«Сейчас не одинок»: Киркоров рассказал, что новая любовь сделала его счастливым

Певец признался, что теперь торопится вернуться домой.

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что отныне его можно назвать настоящим домоседом. Как пишет издание KP.RU, исполнитель признался, что торопится домой, потому что там его ждут не только дети, но и новая любовь.

По словам Филиппа Киркорова, теперь он больше всего любит проводить время дома в кругу самых близких людей. Конечно, речь идет о его детях — Алле-Марии и Мартине.

А еще король российской эстрады поделился новостью: отныне его сердце несвободно. Правда, кто именно сумел настолько покорить артиста, до сих пор остается загадкой.

«Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое… Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», — делится с изданием исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Слава раскрыла, что болит у Киркорова после операции.