«Очень большие проблемы»: Слава раскрыла, что болит у Киркорова после операции

Не смотря на то, что народный артист активно защищает опального хирурга, певец держал в секрете проблемы возникшие из-за пластики.

Певица Слава заявила, что у певца Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы с рукой, сообщают dni.ru. Недуг якобы проявился после хирургического вмешательства звездного хирурга Тимура Хайдарова.

При этом, по словам певицы, процедуры связанные с лечением поврежденной руки, Киркоров предпочитает проходить у другого врача.

«Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы», — раскрыла секрет Слава.

Певица попросила Киркорова продемонстрировать всем свою руку и рассказать, что именно с ней случилось после операции.

Также Слава недоумевает по какой причине народный артист защищает опального хирурга. По ее мнению певец может быть «в доле» с Хайдаровым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров рассорился с Успенской. Сейчас черной кошкой между ними пробежал пластический хирург Тимур Хайдаров.