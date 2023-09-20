«Очень большие проблемы»: Слава раскрыла, что болит у Киркорова после операции
Певица Слава: Киркоров также страдает от последствий операции Хайдарова
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Не смотря на то, что народный артист активно защищает опального хирурга, певец держал в секрете проблемы возникшие из-за пластики.
Певица Слава заявила, что у певца Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы с рукой, сообщают dni.ru. Недуг якобы проявился после хирургического вмешательства звездного хирурга Тимура Хайдарова.
При этом, по словам певицы, процедуры связанные с лечением поврежденной руки, Киркоров предпочитает проходить у другого врача.
«Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы», — раскрыла секрет Слава.
Певица попросила Киркорова продемонстрировать всем свою руку и рассказать, что именно с ней случилось после операции.
Также Слава недоумевает по какой причине народный артист защищает опального хирурга. По ее мнению певец может быть «в доле» с Хайдаровым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров рассорился с Успенской. Сейчас черной кошкой между ними пробежал пластический хирург Тимур Хайдаров.
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