Разноцветное чудо: северное сияние произошло в средней полосе России
Северное сияние произошло в средней полосе России
Фото, видео: depositphotos / SERG_ICELAND; 5-tv.ru
Энтузиасты по всей стране проезжают сотни километров в надежде увидеть природное явление.
В погоне за настоящим природным чудом. В эти дни энтузиасты по всей стране проезжают сотни километров в надежде увидеть северное сияние.
Природное явление, характерное для Заполярья, на текущей неделе можно наблюдать от Петербурга до Урала. А все из-за сильнейших магнитных бурь. Невероятные кадры собрал корреспондент «Известий» Максим Облендер.
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