«Инвестиция в себя»: 40-летняя Хэтэуэй раскрыла несколько секретов молодости

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

40-летняя Энн Хэтэуэй перечислила секреты поддержания молодости

«Инвестиция в себя»: 40-летняя Хэтэуэй раскрыла несколько секретов молодости

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

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Актриса десять лет назад отказалась от употребления спиртного.

Американская актриса Энн Хэтэуэй явно не выглядит на свой возраст, поэтому восхищает поклонников красотой и энергией. Звезда призналась, как ей удается сохранять свежий внешний вид. По ее словам, с годами взгляды на заботу о здоровье сильно изменились, сообщает People.

Знаменитость считает, что каждое десятилетие требует чего-то нового. После 30 лет Хэтэуэй отказалась от употребления спиртного. Тогда актриса всерьез задумалась о своем образе жизни и решила прислушаться к организму. 

«Я больше не могла этого делать. Я не могла вести ту жизнь, которую хотела, пока выпивала. И в свои 40 лет я обнаруживаю, что мне приходится по-другому питаться», — поделилась она.

Энн добавила, что очень хотела сказать себе 25-летней о том, что существует совершенно другой мир, и «он на вкус как авокадо».

В 2012 году Хэтэуэй вышла замуж за Адама Шульмана. Женщина подарила супругу двоих сыновей. Говоря о восстановлении тела после родов, она рассказала, что ее организму потребовалось целых три года, чтобы вернуться в прежнее состояние.

Также она отметила, что сейчас регулярно ухаживает за кожей тела. По ее словам такой метод — это верная «инвестиция в себя». Актриса подытожила, что в свои сорок чувствует себя намного лучше, чем в 20 лет, так как гораздо лучше заботится о себе.

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