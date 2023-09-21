«Больше 30 не дашь»: помолодевшая Порошина вызвала восхищение у публики

Поклонники удивились резким переменам во внешности артистки и изумились ее красотой.

Актриса Наталия Антонова опубликовала в личном блоге совместное фото с коллегой по цеху Марией Порошиной. На снимке Порошина запечатлена в кардинально новом образе, на что сразу обратили внимание поклонники звезд. Фото знаменитости опубликовало издание 7Дней.ru.

У актрисы появилась новая прическа и изменился цвет волос. Чувственный макияж подчеркнул нежное лицо актрисы. Подписчики восхитились тем, как молодо выглядит Порошина в новом имидже.

«Неужели так давно знакомы? Вам самим больше 30 не дашь», — отозвались поклонники в сети.

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Иногда кажется, что над некоторыми знаменитостями время не властно. Но тут же встает вопрос — все дело в умелых руках пластического хирурга или хорошей наследственности и образе жизни?