Исполнила обещание: как Елена Проклова справила свое 70-летие

В день рождения звезду театра и кино поздравил президент России Владимир Путин.

В начале сентября заслуженная артистка России Елена Проклова отметила юбилей. Актрисе театра и кино исполнилось 70 лет. Вопреки веяниям шоу-бизнеса, закатывать пышное празднество знаменитость не стала.

Еще за несколько дней до ключевой даты Проклова уверяла: оне не планирует устраивать пышных мероприятий мероприятий. Лучшим для нее должен был стать праздник практически в гордом одиночестве. Судя по всему, свое обещание звезда исполнила: в беседе с порталом MSK1 артистка впервые раскрыла, как отметила юбилей.

По словам Прокловой, в этот раз обошлось без дорогого стола, толпы друзей и персонального салюта.

«Я отлично провела время в своем домике в горах. Ко мне приехали дочь Полина и моя близкая подруга. Нам было очень хорошо. Сейчас мне захотелось провести этот день с самыми близкими», — рассказала звезда.

Проклова призналась, что благодарна друзьям и родным за счастливые годы жизни, но времени на посиделки у нее в последнее время совсем нет. Актриса штурмует новые карьерные высоты: все больше внимания любимица публики уделяет театру.

«Я довольна своими ролями в театре. А вот в кино ничего интересного так и не нашла. Сначала в нашем кинематографе было какое-то безвременье, хотя я несколько раз попыталась поработать. Но все оказалось так неинтересно, что ничего не получилось», — рассказала Проклова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Елена Проклова не желает отмечать юбилей.