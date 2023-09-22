Третий день Генассамблеи ООН: Сергей Лавров провел ряд важных переговоров

Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что организация не должна применять двойные стандарты к разным территориям.

ООН не должна применять двойные стандарты к разным территориям. Об этом в Нью- Йорке говорил Сергей Лавров во время встречи с генсекретарем организации Антониу Гутерришем. Глава МИДа сейчас представляет нашу страну на Генассамблее.

Десятки переговоров, очереди в его приемную и в каждом случае подчеркнуто равноправный диалог. Чего не скажешь о других партнерах — Зеленском и Байдене. Один из них вечно с протянутой рукой. Выпросить в Вашингтоне украинскому президенту кое-что удалось. Но в десятки раз меньше, чем планировалось.

С места событий репортаж подготовил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.