Народный гнев: протесты в Армении грозят охватить всю страну

Эфирная новость 23 0

Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе.

Фото, видео: Reuters / PHOTOLURE; 5-tv.ru

Тема:
Нагорный Карабах

Протесты в Армении грозят охватить всю страну. Недовольные действиями властей перекрыли трассу Гавар — Севан, массовые шествия организованы в Гюмри, не стихают волнения и в Ереване. Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе. Полиция жестко подавляет действия митингующих. На месте событий — корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.

Тема:
Нагорный Карабах
22 сент
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдачу оружия
22 сент
Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах
21 сент
Как прошли переговоры Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху: самое главное
21 сент
Как удалось добиться мира после обострения в Нагорном Карабахе
21 сент
МО РФ сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
21 сент
Уголовное дело возбуждено после гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе
21 сент
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
21 сент
Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских миротворцев
21 сент
Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха
20 сент
«Останется в силе»: в ООН прокомментировали прекращение огня в Нагорном Карабахе
+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

1:57
«Братства больше нет»: почему Польша желает эскалации конфликта на Украине
1:41
«Велика компания»: у экс-бойфренда Волочковой Дмитрия Дюрана были сообщники
1:25
«Идеальная вруша»: певицу Анну Седокову обвинили во лжи ради пиара
1:09
«Под большим вопросом»: в США предсказали Зеленскому мрачное будущее
0:53
Народный гнев: протесты в Армении грозят охватить всю страну
0:37
Опубликовала нюдсы: на жену хирурга Хайдарова подали в суд

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Очень вредна»: офтальмолог назвала главную привычку, портящую зрение
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России