Тайна раскрыта: в России выявили подлог при передаче Крыма в УССР

Подробности незаконной сделки стали известны только спустя годы.

Территория Крыма была незаконно передана УССР много лет назад. Подробности незаконной сделки стали достоянием общественности спустя годы после того, как полуостров вернулся в состав России.

Согласно историческим документам, Крым отошел Украине еще в 1954 году. Для совершения сделки использовался документ, которого на самом деле не существовало. Заинтересовавшиеся этим прецедентом историки детально изучили рабочие постановления тех времен, но отыскать документальные подтверждения так и не сумели.

«В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало. Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», — рассказал РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Таким образом, аналитики быстро пришли к выводу, что Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новых границ республик, а просто утвердил указ своего президиума, который ссылается на несуществующие акты. В свою очередь, это говорит о том, что процедура «передачи территорий» была осуществлена с серьезным нарушением трех действующих на тот момент Конституций.

Как резюмировал по итогу Трофимов, для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил.

Напомним, Крым официально вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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