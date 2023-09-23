Причина того, что Зеленский возвращается в Киев буквально ни с чем, проста и достаточно очевидна — деньги. Но есть кое-какой нюанс.

Поездку президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблею ООН и встречу с американским лидером Джо Байденом официально можно считать провалившимся. Причины этому озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на Youtube-канале Стивена Гарднера.

Как оказалось, ответ очень прост — ресурсы, которые Зеленский больше не может обещать США, так как залежи необходимых Штатам полезных ископаемых находятся на территории Донбасса, который согласно народному волеизъявлению вошел в состав РФ.

«Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые будет контролировать Россия», — заявил Джонсон.

Он также обратил внимание на то, что США хотели получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они вошли в состав России. Но американский эксперт не первый, кто раскрывает истинную цель, из-за которой США поддерживают киевский режим.

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