В особый день: Путин поблагодарил ученых и волонтеров за помощь амурским тиграм

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Путин поблагодарил ученых за помощь амурским тиграм

В особый день: Путин поблагодарил ученых и волонтеров за помощь амурским тиграм

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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День тигра на Дальнем Востоке отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября, идея праздника родилась в 2000 году.

Президент России Владимир Путин публично поблагодарил волонтеров, биологов и всех причастных за спасение амурского тигра в России. Соответствующее обращение политик приурочил к официальному Дню тигра, который отмечают в стране 23 сентября. 

По всему миру особей амурского тигра осталось порядка 750. В заповедниках Приморья из этого числа живут 600. Таким образом, Россия осуществляет наибольший вклад в сохранение популяции. Заслуги огромного количества специалистов не остались без внимания Путина, который в красках подчеркнул важность их деятельности. 

«Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе», — говорится в телеграмме на сайте Кремля. 

Торжаства в честь амурского тигра особенно важен для жителей Дальнего Востока. Именно там этот праздник был придуман еще в 2000-е годы. Его целью создатели называли необходимость сберечь животных, а заодно регулярно напоминать о проблеме вымирания хищников. 

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальное видео, на котором запечатлен тигр из Приморья, который проявил неожиданный интерес к фотоловушке.

 

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