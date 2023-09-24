«Серьезно лихорадит»: почему суши станут дороже на фоне подешевевшего лосося

Только недавно стало известно о том, что цены на закупку лосося станут меньше. Что происходит?

Недавно стало известно о том, что в России стоимость лосося в федеральных сетях осенью станет дешевле на 10-25%. Однако, по последним данным, российские рестораны планируют повысить цены на 20% из-за подорожания отечественных и зарубежных продуктов. Неужели всеми любимые роллы и суши будут все-таки дороже, а не дешевле?

5-tv.ru решил поинтересоваться у доцента кафедры экономической политики Максима Чиркова о том, почему, если рыба дешевеет, то дорожают продукты, которые делают из нее?

«Действительно, на сегодняшний день мы видим, что цена на рыбу в России начинает снижаться. Это происходит после достаточно динамичного ее повышения в предыдущие месяцы», — комментирует эксперт.

По его словам, тенденции на рынки продуктов питания очень разнообразны. Не исключено, что производные продукты из рыбы могут даже в ближайшее время подорожать несмотря на начавшаяся снижение ценников. Это связано с тем, что на рынке суш произойдет «отложенный эффект» от повышения стоимости лосося в предыдущие месяцы.

«С другой стороны, если рассматривать суши и другие продукты японской кухни, то при понижающейся цене на рыбу, вырастают в стоимости другие ингредиенты, которые также являются неотъемлемой частью некоторой продукции японской кухни. В частности, могу отметить серьезное повышение в цене риса», — говорит Чирков.

Экономист считает, что мировой рынок риса «серьезно лихорадит». К слову, Индия запретила вывоз зерна. А также особенно растет стоимость риса особых сортов, специализированного для блюд японской кухни.

«Несмотря на снижение стоимости рыбы, можно отметить, что стоимость труда в России растет достаточно динамично. Мы видим это по росту заработных плат. Соответственно, изготовление уже производной продукции из рыбы, также дорожает. По предварительным данным, на конец 2023 года рост реальных заработных плат в России составит 6,2%, как плюс, к этой цифре можно прибавить и инфляцию», — говорит Максим Чирков.

Труд в России дорожает, отмечает эксперт. То есть граждане начинают больше зарабатывать. Как еще один фактор, растущие ставки аренды. К слову, блюда японской кухни — это сложный и трудоемкий процесс, в котором необходима быстрая транспортировка для сохранения свежести. Одного только снижения цен на лосося будет недостаточно для того, чтобы другие производные продукты упали в цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как падение цен на лосося скажется на росте спроса на рыбу.