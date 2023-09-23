В Подмосковье мужчина зарезал хозяина маленькой собаки из-за лая

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Полина Долгова
Полина Долгова 66 0

Убийца хотел научить хозяина, как правильно воспитывать питомца.

В Подмосковье мужчина зарезал хозяина маленькой собаки из-за лая

Фото: www.globallookpress.com / rich Schmidt

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Мужчина зарезал хозяина маленькой собаки из-за лая в подмосковном Звенигороде. Полиция задержала предполагаемого преступника, сообщает Mash.

Обозленный человек шел по улице, когда на него гавкнула маленькая собачка породы басенджи. Мужчина решил в грубой форме объяснить хозяевам пса, как правильно воспитывать питомца, при этом в его руках оказался нож. Чуть позже конфликт перерос в драку. Сперва женщина получила по лицу, а когда за нее заступился супруг, нападавший вонзил в него холодное оружие и убежал.

45-летний мужчина лег на скамейку, истекая кровью. Жена оказала ему первичную помощь, но, по словам очевидцев, карета скорой приехала только через час. Пострадавшего госпитализировали еще живым, но ночью он скончался в больнице. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Южном Урале медведь-рэкетир терроризирует военный городок.

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