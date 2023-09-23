Жест благородства: Лавров передал Гутеррешу видеообращение школьницы из Луганска

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Алина Крылова
Алина Крылова 87 0

Глава МИД Лавров передал Гутеррешу обращение к ООН девочки из Луганска

Жест благородства: Лавров передал Гутеррешу видеообращение школьницы из Луганска

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Тема:
Спецоперация

Состоявшаяся в Нью-Йорке официальная встреча двух лиц подсветила неожиданные итоги.

Официальная встреча главы МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антонио Гуттериша ознаменовалась патетичным жестом. После окончания деловых переговоров представитель России передал коллеге видеопослание 12-летней школьницы из Луганска, Фаины Савенковой.

В рамках деловой встречи Лавров и Гуттериш обсудили нюансы сотрудничества по зерновой сделке, попутно затронув вопросы реформирования ООН. Уже перед прощанием российский дипломат передал Гуттеришу видеопослание, в котором девочка из ЛНР попросила избежать Третьей Мировой войны. Ролик с проникновенной речью Фаина Савенкова записала на фоне разрушенной школы в Луганске, что тут же прославило ее на всю страну, сообщают РИА Новости.

В видео девочка просит ООН повлиять на Киев и прекратить поставки оружия Украине, которая обстреливает мирные города.

Девочка в видеообращении также говорит, что школа, выстоявшая в период Великой Отечественной войны, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина.

Передача видео произошла в ходе встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, позже отметили в ведомстве. Как отреагировал на жест российского дипломата генсек, осталось за кадром.

Чуть ранее министерство сообщало, что Лавров передал Гутеррешу также книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».

Напомним, Фаина Савенкова получила прозвище Луганская Саманта Смит после того, как разместила видео с призывом к ООН предотвратить кровопролитные действия Украины, а заодно защитить детей от возможной гибели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров призвал ООН к процедуре арбитража против США.

Тема:
Спецоперация
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