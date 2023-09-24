«Уши черные, глаза вывалились»: как страшная болезнь заживо пожирала Костомарова

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Алина Крылова
Алина Крылова 184 0

Фигуристка Домнина: тело Костомарова почернело от нахождения в коме

«Уши черные, глаза вывалились»: как страшная болезнь заживо пожирала Костомарова

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Олимпийский чемпион чудом избежал смерти, но борьба еще не окончена.

Несколько месяцев олимпийский чемпион Роман Костомаров боролся за жизнь в реанимации Коммунарки. Банальная простуда обернулась для фигуриста безграничными страданиями. За несколько месяцев Костомаров лишился кистей рук и стоп, похудел в два раза и едва не лишился зрения.

Лишь недавно в эфире программы Леры Кудрявцевой жена фигуриста, Оксана Домнина, рассказала, какие ужасы пришлось пережить ей и супругу в борьбе за счастливое совместное будущее. Сепсис, инсульт, кома, терапия как при онкологии, жуткая потеря веса, 16 операций по ампутации — с последствиями случившегося Костомаров продолжает бороться и сейчас.

В кому после первой операции Костомаров впал уже в первые сутки, вспоминает фигуристка. Уже тогда врачи только разводили руками, не давая никаких точных прогнозов о будущем пациента. Все стало значительно хуже, когда в организме появилась опасная бактерия: гнойный стрептококк буквально пожирал спортсмена.

«Иммунитет был ослаблен полностью. Лейкоцитов — ноль. В этот момент у него выстрелила очень страшная бактерия — это гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей, сепсис. Легкие не справлялись и органы начали отказывать, было только сердце», — рассказала Домнина.

Уже на третий день пребывания в больнице врачи подошли к фигуристке, чтобы предупредить — пальцы рук придется удалить. Инфекция буквально съедала конечности спортсмена, быстро превратив пальцы и стопы в угольки.

«Стопа снаружи вроде как мягонькая. А подошва уже была черной. Уши были черные, нос был черный, глаза вывалились, язык черный», — вспоминает не без содрогания Домнина.

Опасность не ушла и по сей день: врачи предупреждают, что в любой момент Роман Костомаров может окончательно лишиться руки из-за некроза и гематомы. На левой руке олимпийского чемпиона сосуды работают только в некоторых местах.

Ранее 5-tv.ru писал, что кашель едва окончательно не отравил жизнь Романа Костомарова.

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