Таинственно пропавшую сахалинку нашли мертвой рядом с ветками

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Алина Крылова
Алина Крылова 698 0

Пропавшую в лесу сахалинку нашли мертвой

Таинственно пропавшую сахалинку нашли мертвой рядом с ветками

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / J. Hauge

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Пожилая женщина ушла в лес не просто так. Что она хотела найти?

На Сахалине полицейские обнаружили тело 64-летней пенсионерки, пропавшей два дня назад. Женщина ушла в лес за брусникой, а затем исчезла при странных обстоятельствах. Несколько дней поисками местной жительницы занимались полицейские, а теперь стало известно — спастись ей не удалось.

В Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Михлик поспешил выразить соболезнования близким женщины, попутно отметив, что причина ее гибели достаточно банальна — пропавшая просто заблудилась в чаще и не смогла выбраться самостоятельно. К поискам были подключены кинологи, волонтеры и дроны, но отыскать женщину спасатели не успели.

«Хочу выразить искренние слова соболезнования родным Галины Викторовны Балясниковой, которая 22 сентября ушла в лес за брусникой. Женщина заблудилась и, к сожалению, не смогла найти дорогу самостоятельно. Два дня мы вели поиски охинки», — сообщил он.

В руководстве регионом пообещали помочь семье погибшей в организации прощания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске ведутся поиски семилетней девочки

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