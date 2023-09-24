«Историческая травма»: как на России отразится смена вектора Польши по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 278 0

Политолог Светов: сближение России и Польши возможно, но только после смены элит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Эксперты считают, что «дружбы народов» не существует. Скорее, все зависит от отношений политиков. Есть ли у Москвы и Варшавы совместное будущее на фоне последних событий?

Сближение России и Польши возможно, но на это потребуется время. Политические элиты страны хоть и сменили вектор в отношении Украины, но в сторону Москвы пока не развернулись. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Юрий Светов.

«Давайте отойдет от мифологемы, которая был придумана в советское время. Это слова о дружбе народов. Народы не дружат, дружат или не дружат политики», — отметил он.

По словам эксперта, населению РФ все равно на своих соседей, которые проживают за тысячи километров от них. Он обратил внимание, что русские и вовсе не вспоминают о поляках, пока не услышат о них по телевизору или не прочитают в газете.

«А польские элиты — они с исторической травмой. У них есть твердое убеждение, что если бы не Россия, если бы не Московское княжество, то Великое княжество Польско-Литовское было бы доминирующим государством в Европе. Если бы не разделы Польши, в которых тоже участвовала Россия, то Польша тоже была бы великой. Это травмы элиты, и они с этими травмами живут и носятся», — прокомментировал Светов.

Политолог считает, что сближение Москвы и Варшавы действительно возможно, но для этого должны смениться правящие элиты. При этом, считает он, речь не идет о дружбе, а, скорее, о нормальных добрососедских отношениях.

Светов добавил, что в истории есть примеры возобновления отношений между странами, которые долгие годы воевали. Так было с Францией и Германией, сумевшими найти общий язык. Между ними сохранилась конкуренция, однако вражды больше нет.

Так было между Россией и Польшей в светское время, заметил собеседник. И страны могут вернуться к этому состоянию взаимовыгодных экономических отношений, если приложат усилия. К сожалению, заключил он, Варшава все еще противится этому.

Отношения между Украиной и Польшей последнее время стремительно накаляются. Президент Польши Анджей Дуда ранее сравнил Украину с утопающим, который может утащить на дно любого, а после начал игнорировать своего украинского коллегу Владимира Зеленского — их встреча на полях Генассамблеи ООН так и не состоялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что США требуют объяснений от Польши из-за прекращения поддержки Украины.

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