«Кто сказал?» — Гуф подтвердил развод с женой несмотря на примирение

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Рэпер Гуф подтвердил развод с женой несмотря на примирение

«Кто сказал?» — Гуф подтвердил развод с женой несмотря на примирение

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

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Рэпер опроверг слухи пользователей социальных сетей. Почему примирение не помогло?

В Сети появились слухи о том, что рэпер Гуф не будет разводиться со своей женой Юлией Долматовой. Такое мнение у фанатов пары появилось, после того, как девушка поздравила артиста с днем рождения в своем личном блоге. Но музыкант опроверг домыслы поклонников.

Жена артиста выложила пост, к которому прикрепила семейную фотографию и слова поздравления.

«Для того, что я хочу тебе пожелать, еще не придумали слов. Happy birthday? L», — написала девушка.

Снимок быстро разлетелся по Сети. Многие стали уверять своих подписчиков в том, что пара передумала разводиться. Но рэпер опроверг эту информацию в комментариях под одним из постов.

«Кто сказал?» — написал артист.

Ранее 5-tv.ru публиковал райдер рэпера Гуфа. Оказалось, что артист любитель крепкого алкоголя, люксовых автомобилей и больших денег.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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