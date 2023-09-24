Вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере Косово

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Неизвестные въехали на территорию обители на бронетехнике, разрушив запертые ворота.

Вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере Косово

Фото: Reuters / FATOS BYTYCI

Читайте нас в: Дзен Новости

Вооруженные люди в масках проникли на территорию Баньского монастыря Сербской православной церкви, расположенного вблизи Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косове. Об этом сообщает RTS.

Уточняется, что в монастыре остается группа подвижников из Нови-Сада, послушники, а также священник и игумен Данило. Послушники заперлись в храме монастыря. Близлежащая территория оцеплена. Выйти или зайти никто не может.

Двор монастыря полон вооруженных. Они время от времени открывают беспорядочную стрельбу. Их мотивы и цели неизвестны. О пострадавших или разрушенниях пока также не сообщается.

Рашко-Призренская епархия отреагировала на происходящее, выразив обеспокоенность ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич заявил о безуспешности брюссельских переговоров с представителем непризнанной республики Косово Альбином Курти.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Пора домой: в Крым из Германии переселяются русские немцы
17:36
Дуда отказался встречаться с Зеленским во время его короткой остановки в Польше
17:25
Потеря человеческой жизни: пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций
17:09
Как мужик: Ирина Шейк посетила выставку в строгом костюме
16:59
Не просто дождь: москвичей предупредили о резкой смене погоды
16:54
Пашинян встретится с Алиевым в испанской Гранаде

Сейчас читают

Вышли на след: где может находиться пропавший режиссер Никаноров
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Тревожные звоночки: как по запаху определить, сколько человеку осталось жить
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России