Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

Встреча представителей двух сторон состоялась в столице Бельгии.

Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о безуспешности брюссельских переговоров с представителем непризнанной республики Косово. Об этом пишет агентство ТАСС.

Вучич встретился с премьер-министром республики Альбином Курти. Главной темой их контакта должен был стать поиск дипломатических путей урегулирования отношений, однако переговорный процесс не принес позитивных результатов.

Сербский президент уточнил, что его сторона приняла предложение ЕС, которое должно было стать компромиссным, однако Курти отверг его. На этой ноте встреча и завершилась, отметил он.

Приштина — город, расположенный на Балканском полуострове. С 2008 года его территории являются спорными. Город фактически контролируется сербской стороной, однако вступает предметом конфликтов с Республикой Косово.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии усомнился в расширении ЕС к 2030 году.

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