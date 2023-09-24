Бесплатно: скрывающая лицо Виктория Боня случайно показала результат пластики

Телеведущая и блогер Виктория Боня случайно показала лицо после операции «лисьи глазки», которую делала в США у работающего со всемирноизвестными моделями хирурга. Звезда «Дома-2» скрывала результат почти месяц, но Telegram-канал «Светский хроник» подловил ее.

Примечательно, что Боня настолько решила засекреть свое преображение, что начала собирать деньги за просмотр своих фотографий. Знаменитость решила создать что-то вроде платного канала с «эксклюзивами» собственного производства. При этом в ее открытых социальных сетях появляются снимки только со спины.

Несколькими днями ранее Виктория решила поделиться первыми эмоциями после пластики. По ее словам, на протяжении двух недель она видела в отражении зеркала персонажа из фильма «Пила», поэтому, признавалась она, ей пока страшно демонстрировать результат аудитории.

«У меня будет шикарный результат, когда пройдет нужное время», — убеждала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Кравец «разнесла» пластику Виктории Бони.