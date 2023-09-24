На журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 56 0

Сотрудники клиники оказали физическое сопротивление.

На журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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На съемочную группу РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов. Журналисты побывали в столичной частной клинике, чтобы проверить информацию, которая поступила от пациентов медицинской организации.

Несколько человек, которые прибегали за помощью в клинику, сообщили, что им навязывали дополнительные услуги, которые оказывались абсолютно бесполезными, а также кредиты, чтобы все это оплатить. По их словам, речь шла об огромных суммах и высоких ежемесячных платежах.

Корреспондент медиа Иван Литомин решил выяснить, что же на самом деле происходит в клинике. Но сотрудники оказали сопротивление и стали препятствовать съемке. Несколько часов группа пыталась осмотреть кабинет и лицензии медучреждения. В какой-то момент сотрудники показали свою некомпетентность и набросились на журналиста. Действия избиения записал оператор медиа.

Подробный сюжет о пострадавших клиентах медицинских клиник, а также об утечках персональных сведений россиян смотрите в «Итоговой программе» с Петром Марченко в воскресенье, 24 сентября, в 23:00 на РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондент «Известий» Денис Кулага показал бои на передовой в зоне СВО.

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На журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов

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