Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал бои на передовой в зоне СВО

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Артиллерия, танки, вертолеты, самоходки ежедневно ведут бои против украинских боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Влиятельный британский журнал The Economist, откровенно пишет — пора менять подход, раз блицкрига не получилось нужно готовиться к «войне на истощение». В Европе наконец заметили, что она уже идет. Репортаж с передовой Дениса Кулаги.

Курдюмское направление в огне. Весь горизонт в дыму — яркая иллюстрация накала артиллерийских боев. Совсем близко от нас рвутся вражеские мины. Вместе с бойцами восточной группировки войск выходим к их зоне ответственности. Обстановка здесь, ну мягко говоря, сложная. Передвигаться можно только с рассветом. Вот еще удар.

Под вражеским обстрелом добираемся к артиллеристам, которые только-только сменили огневую. Орудие наведено и вступает в бой. К артиллерийскому бою подключаются сразу несколько гаубиц. Командир орудия фиксирует в небе вражеский беспилотник. Расчеты в укрытии, проходит несколько минут и на позиции падает целый пакет украинского града.

Пауза и мы вместе с нашим проводником покидаем опасную местность. Выходим к точке эвакуации и переключаемся на соседнее направление — Северское. Где тон боевой работы исключительно задает наша артиллерия.

Узкая тропинка выводит нас прямиком к расчетам крупнокалиберной самоходки МСТА-С. Наводчик фиксирует орудие. Расчеты загружают снаряд. И наши артиллеристы приступают к огневой работе. Там, где цель уж слишком неудобная подключаются наши вертолеты.

Регулярно выход ударного вертолета сопровождает поисково-спасательная группа на Ми-8. Здесь эту команду еще называют ангелами-хранителями авиационного братства.

Ну, а вот так, буквально, изнутри выглядит работа поисково-спасательного отряда, обеспечивающего работу штурмовой тактической авиации на этом направлении. В одном экипаже как спасатели, так и те, кто обеспечивает огневое воздействие и огневое прикрытие. Сегодня необходимо прикрыть Ка-52. В условленном месте вертолеты расходятся. Ка-52 подходит к линии боевого соприкосновения и наносит сокрушительный удар. Огнем накрыта пехота и БМП противника. Следом еще удар. Борт после удачной работы, спокойно возвращается к месту постоянной дислокации, дежурство прошло без эксцессов.

Тема:
Спецоперация
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