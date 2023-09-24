Умер джазовый музыкант Георгий Искендеров

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 413 0

Он скончался в Боткинской больнице в Москве. Что стало причиной его смерти?

Умер джазовый музыкант Георгий Искендеров

Фото: фото из открытых источников

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На 80-м году жизни скончался известный джазовый музыкант Георгий Искендеров. Он умер 24 сентября в Боткинской больнице в Москве. Как стало известно источнику 5-tv.ru, он лежал в паллиативном отделении.

Причиной смерти стал рак простаты.

Георгий Искендеров был настоящим джазовым просветителем, талантливым музыкантом и переводчиком джазовой литературы. Он родился 5 мая 1944 года в Воронеже, там же и начал играть на барабанах в студенческом джаз-оркестре.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти звезды советского кинематографа Клавдии Блохиной.

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