Она была неподражаема: ушла из жизни звезда советского кинематографа

Окончившая Щукинское училище знаменитость удостоилась высокого звания в 40 лет.

Неутешительное известие пришло для поклонников советского театра и кино. На 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка Клавдия Блохина.

По информации пресс-службы Малого театра, прощание со знаменитостью планируется организовать в Щепкинском фойе 26 сентября. Начало гражданской панихиды запланировано на 12 часов по московскому времени.

«С прискорбием сообщаем о том, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Клавдия Ефимовна Блохина. Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны», — говорится в сообщении.

В советском кинематографе Блохина прославилась, успев воплотить в жизнь десятки образов. В биографии актрисы есть работы по произведениям Шекспира, Грибоедова, Льву Толстого, Теккерея, Горького, Тургенева, Шукшина, Островского. Одной из самых известных ролей Блохиной на ТВ стала роль в сериале «Евлампия Романова» по мотивам книги Дарьи Донцовой.

Помимо съемок в кино и работы в театре Клавдия Блохина занималась озвучанием. В послужном списке ее работ Яна из «Тайна острова Кэк-Кап» и Мария в «Золотом пауке».

Что именно стало причиной смерти актрисы, в театре так и не раскрыли.

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