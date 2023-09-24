Она была неподражаема: ушла из жизни звезда советского кинематографа

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 087 0

Умерла актриса Клавдия Блохина

Она была неподражаема: ушла из жизни звезда советского кинематографа

Фото: Кадр из к/ф «Сверстницы», реж. Василий Ордынский, 1959 г.

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Окончившая Щукинское училище знаменитость удостоилась высокого звания в 40 лет.

Неутешительное известие пришло для поклонников советского театра и кино. На 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка Клавдия Блохина.

По информации пресс-службы Малого театра, прощание со знаменитостью планируется организовать в Щепкинском фойе 26 сентября. Начало гражданской панихиды запланировано на 12 часов по московскому времени.

«С прискорбием сообщаем о том, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Клавдия Ефимовна Блохина. Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны», — говорится в сообщении.

В советском кинематографе Блохина прославилась, успев воплотить в жизнь десятки образов. В биографии актрисы есть работы по произведениям Шекспира, Грибоедова, Льву Толстого, Теккерея, Горького, Тургенева, Шукшина, Островского. Одной из самых известных ролей Блохиной на ТВ стала роль в сериале «Евлампия Романова» по мотивам книги Дарьи Донцовой.

Помимо съемок в кино и работы в театре Клавдия Блохина занималась озвучанием. В послужном списке ее работ Яна из «Тайна острова Кэк-Кап» и Мария в «Золотом пауке».

Что именно стало причиной смерти актрисы, в театре так и не раскрыли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из сказки о царе Салтане Нина Беляева. 

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Она была неподражаема: ушла из жизни звезда советского кинематографа

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