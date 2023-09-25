Терпела непередаваемую боль: главная трагедия Любови Успенской

Через что пришлось пройти звезде шансона?

В 16 лет Любовь Успенской сделала аборт, забеременев от взрослого мужчины. Шокирующими подробностями звезда шансона поделилась в интервью на одном из федеральных каналов.

По словам певицы, музыканту, которого она полюбила, было 30 лет. И он сразу предупредил, что рассчитывает на интимную близость. Успенская призналась, что боялась потерять мужчину, поэтому согласилась на его условия.

«Он говорил, я — мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу», — призналась Успенская.

Не желая признаваться родителям, будущая знаменитость пошла к цыганке. Та сделала аборт без анестезии на дому. Успенская отметила, что ей пришлось терпеть невероятную боль.

«Я терпела непередаваемую боль, искусала себе все пальцы, но не пикнула. Целый час продолжалась эта пытка. Потом врач сказала, что у меня была двойня», — отметила артистка.

О произошедшем все равно узнали родители. По словам певицы, отец так сильно избил ее ремнем, что изо рта пошла кровь.

Выйдя замуж, Успенская вновь забеременела двойней. Однако мальчики появились на свет раньше срока и погибли. Родить звезда смогла только с четвертым мужем в возрасте 35 лет.

В заключение Успенская добавила, что это признание станет шоком для ее нынешнего мужа. Однако она ни о чем не жалеет.

Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская помогла построить карьеру дочери. Таким мнением поделился музыкант Руслан Баринов.