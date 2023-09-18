Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова
Успенская была в ужасе от сделанной Хайдаровым пластики
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Скандал обрастает новыми пикантными подробностями.
Пластический хирург Тимур Хайдаров несколько лет назад делал Любови Успенской пластику тела. Однако певица осталась разочарована результатом. Шокирующее признание артистка сделала в эфире одного из федеральных каналов.
«Он показал мне фотографию, видео, как снимает меня голой на столе. Было все красиво — синее тело, но красиво — такая статуэтка», — отметила исполнительница.
Когда после операции ей сняли бандажи, то результат оказался настолько ужасным, что Успенской поплохело. По словам 69-летней певицы, она стеснялась раздеться в бане перед подружками. Ей даже пришлось обращаться к другому пластическому хирургу для исправления ошибок.
Сейчас Успенская намерена засудить хирурга. По ее словам, Хайдаров — настоящий мясник.
Киркоров рассорился с Успенской: «Ничего, кроме хамства, я от нее не получил!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура проверит клиники Тимура Хайдарова. По словам пациентов, проводимые в них операции угрожают жизни и здоровью людей.
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