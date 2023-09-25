Секреты, оставленные за кадром: ТОП-3 неожиданных факта о съемках «Красотки»

История Золушки на новый лад покорила миллионы сердец. Но как она выглядела в первоначальном варианте?

Легендарный и обожаемый всеми поколениями фильм «Красотка» мог бы получиться совсем не таким, каким его знают и любят зрители. Мало кому известно, что изначально у режиссера были совсем другие планы. Подробности опубликовало издание Femmie.

Другой сценарий

Изначально история Вивиан и Эдварда была такой: девушка-наркоманка легкого поведения соглашается провести неделю с красавцем-миллионером. В конце главная героиня влюбляется в него, но чувства не взаимны.

В финале Эдвард должен был грубо расстаться с Вивиан, отдать ей деньги и уехать, а «красотка» — отправиться в Диснейленд с подругой, чтобы потратить заработанные деньги.

Сценарий изменили после того, как картиной заинтересовалась студия Disney. Она выкупила сценарий и изменила его под себя.

Другое название

Режиссер хотел назвать фильм «3000», так как главный герой платит героине именно эту сумму. За две тысячи долларов Вивиан должна была провести с Эдвардом неделю, а еще за одну тысячу — не принимать в это время наркотики.

Однако измененный сценарий больше походил на романтическую сказку, и циничное название ей не подходило. Поэтому благодаря главному саундтреку к фильму «Oh, Pretty Woman», название изменилось на «Красотку».

Другие актеры

Джулия Роберт, хоть и нравилась режиссеру, была слишком неопытна и малоизвестна. Однако другие кандидатуры (Карен Аллен и Мег Райан) играть Вивиан отказались.

А Ричарда Гира пришлось уговаривать уже вместе с Джулией Робертс. Актер не хотел играть в этом фильме, так как не оценил своего персонажа. Но Гиру нужны были деньги, и он решил сняться, чтобы заработать, но даже не знал, что фильм станет таким популярным.

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