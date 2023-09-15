Что изменится? В России ужесточили требования к внешнему виду новостроек

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В России ужесточили требования к внешнему виду новостроек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Каким критериям теперь они должны соответствовать?

Спальные районы вокруг Петербурга могут кардинально изменить свой облик. Вступил в силу приказ, по которому местные власти получили право отказывать в разрешении на строительство, если их не устроит внешний вид новостроек.

Каким требованиям теперь они должны соответствовать, и как это скажется на стоимости жилья? Корреспондент «Известий» Екатерина Моран все выяснила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Краснодар, Новороссийск и Сочи стали лидерами по объему вводимого жилья в России. Возглавляет рейтинг столица Краснодарского края. Там по итогам прошлого года на одного жителя приходится почти два с половиной квадратных метра. На втором месте — Новороссийск, и замыкает тройку Сочи.

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