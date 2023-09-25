Отпуск подвис: сотни туристов застряли в аэропорту Иркутска

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Сотни туристов застряли в аэропорту Иркутска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Самолет должен был вылететь еще сутки назад, но перед посадкой выяснилось, что у лайнера проблемы с гидравликой.

Сотни иркутских туристов не смогли отправится на отдых в Таиланд. Самолет должен был вылететь еще сутки назад, но перед посадкой выяснилось, что у лайнера проблемы с гидравликой.

Пассажиры провели весь день в аэропорту. А после им объявили, что рейс отложили аж до 27 сентября.

И сегодня утром стало известно о задержке еще одного чартерного рейса. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас — о происходящем в воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры рейса Анталья — Москва не могли вернуться домой из Турции почти сутки. Одна из россиянок, оказавшаяся в этой неприятной ситуации, рассказала об обстановке.

По словам девушки, рейс задержали из-за технических неполадок. У самолета, предположительно, вышло из строя устройство запуска двигателей.

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