Невероятный эксперимент: какие тайны хранит уникальный грунт с астероида

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Ученые из НАСА добыли грунт с астероида Бенну

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Капсула с пробой приземлилась в пустыне штата Юта, внутри — около 250 граммов породы.

Ученые, похоже, приблизились к разгадке, как на Земле появилась жизнь. Помочь им в этом должен далекий астероид Бенну.

Специалистам НАСА удалось добыть образцы грунта. Американский зонд отправился к Бенну в 2016-м, а через два года вышел на его орбиту.
С тех пор аппарат исследовал небесное тело и даже успешно сделал отбор материала. Капсула с пробой приземлилась в пустыне штата Юта, внутри — около 250 граммов породы.

Теперь ее будут изучать в Космическом центре в Хьюстоне. Как полагают исследователи, в грунте могут находиться доказательства внеземного происхождения нашей флоры и фауны — жизнь могла прибыть на планету из другой галактики вместе с похожим доисторическим астероидом.

При этом небесное тело, которое может открыть тайну зарождения жизни, несет в себе смертельную опасность для человечества. По расчетам астрономов, примерно через полтора века Бенну может столкнуться с Землей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему астероид Апофис представляет большую угрозу всей планете.

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