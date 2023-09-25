«Сделал выбор»: молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы?

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Азиза и ее муж-итальянец живут в разных странах больше года

«Сделал выбор»: молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы?

Фото: Instagram* / azizamuhamedova

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Супруги не хотят уступать друг другу в одном очень важном вопросе.

Певица Азиза около года живет в разлуке со своим мужем, итальянским ресторатором Алессандро Лортэ. Супруги разъехались в разные страны, однако итальянец продолжает оказывать артистке знаки внимания. Так, Азиза опубликовала в своем блоге в социальных сетях подаренный ей букет, который, как выяснилось, отправил ей муж.

По словам 59-летней Азизы, причиной расставания стал тот факт, что муж выбрал жизнь в Италии, а не их любовь. И артистка при этом покидать Россию не собирается. Супруги никак не могут договориться, продолжая отношения на расстоянии. Разлука дается певице с трудом, она признается, что очень переживает и даже стала забывать, как выглядит 43-летний супруг.

Кстати, стоит отметить, что у итальянского супруга Азизы — русские корни. Мужчина появился на свет в России, а после семья эмигрировала, обосновавшись в курортном городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Азиза заявила, что не против измены мужа-итальянца.

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