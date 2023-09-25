Изводили женщин и детей: в СК расследуют дело о геноциде мирного населения

|
Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

СК расследует дело о геноциде мирного населения Новгородской области в годы ВОВ

Изводили женщин и детей: в СК расследуют дело о геноциде мирного населения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Новости

Деяния немецких солдат и по сей день заставляют следователей содрогаться.

Следователи из Новгородской области расследуют уголовное семидесятилетней давности. Поисковые мероприятия связаны с геноцидом мирного населения во времена Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, местные жители вместе с поисковиками обнаружили опустевший дом и вещи неподалеку от деревень Бычково и Починок в Поддорском районе Новгородской области. По предварительнй информации, именно здесь больше 70 лет назад немецкие фашисты жестко расправились с 250 россиянами, среди которых были женщины и дети.

За попытку бегства ни в чем не повинных людей забросали гранатами, а немногих выживших выжгли огнеметами. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о геноциде. Останки мирных жителей отправили на экспертизу.

Руководил поисками начальник регионального управления ведомства Николай Супрунов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше снесли памятник солдатам-освободителям городов от фашизма.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Какой позор!» — во Франции отреагировали на чествование эсэсовца в Канаде
15:01
Все дело в рейтинге: как получить лучшие условия по кредиту
14:58
Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных делах
14:51
Опухший овал, мешки под глазами: перенесшая операцию Боня выложила фото своего лица
14:46
Конец света: почему юг Петербурга медленно, но верно погружается во тьму
14:42
Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

Сейчас читают

«Чем больше времени, тем сложнее»: в чем опасность состояния Костомарова после череды ампутаций
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Серьезное достижение»: почему пуск ракет РФ в Балтике удивил и напугал весь мир
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России