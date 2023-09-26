На своей волне: опасно ли бегать с музыкой в наушниках

Прослушивание музыки во время подобных физических нагрузок может обернуться травмой. Но почему?

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике Галина Прокопьева рассказала изданию Газета.ру об опасностях бега с музыкой в наушниках.

По мнению специалиста, бег с гарнитурой по улице может обернуться травмой. А на специальных площадках — беговых стадионах и манежах — он и вовсе под запретом по правилам безопасности.

Прокопьева объясняет, что в наушниках можно попросту не услышать, что происходит вокруг. Это может быть машина, другой бегун или собака, и человеку грозит попадание в травмоопасную ситуацию.

Также музыка задает темп, и чересчур быстрые, ритмичные песни могут заставлять спортсмена неосознанно двигаться вне нужной частоты сердечных сокращений. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и быстрому чувству усталости.

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