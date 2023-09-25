США займут Польше два миллиарда долларов для модернизации обороны

США решили занять Польше несколько миллиардов долларов, чтобы та могла модернизировать свою оборону. Об этом сообщает американский Госдеп.

Уточняется, что поляки на оборонные цели получат два миллиарда долларов.

«США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере двух миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны», — говорится в заявлении.

В Госдепе рассчитывают, что это внесет вклад в укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов.