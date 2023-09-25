США займут Польше два миллиарда долларов для модернизации обороны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Таким образом, американцы рассчитывают на укрепление восточного фланга НАТО.

США займут Польше два миллиарда долларов для модернизации обороны

Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz

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США решили занять Польше несколько миллиардов долларов, чтобы та могла модернизировать свою оборону. Об этом сообщает американский Госдеп.

Уточняется, что поляки на оборонные цели получат два миллиарда долларов.

«США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере двух миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны», — говорится в заявлении.

В Госдепе рассчитывают, что это внесет вклад в укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов.

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